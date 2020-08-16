Впервые с сезона-1995/96 в полуфинале Лиги чемпионов не сыграют клубы из Англии и Испании
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В полуфиналах Лиги чемпионов сезона-2019/20 не сыграют английские и испанские клубы. В 1/2 сформировались такие пары: «Лейпциг» — «ПСЖ» и «Бавария» — «Лион».
В последний раз представителей Англии и Испании не было в 1/2 финала в сезоне-1995/96. Тогда на этой стадии «Ювентус» обыграл «Нант» (2:0, 2:3), а «Аякс» прошел «Панатинаикос» (0:1, 3:0). В финале сильнее оказался «Ювентус» (1:1, пен — 4:2).
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. Финал восьми
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