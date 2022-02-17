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Сегодня, 02:10

Виргил ван Дейк: «Интер очень хорошо оборонялся, но мы заслужили победу»

Евгений Петров
Корреспондент

Защитник «Ливерпуля» Виргил ван Дейк прокомментировал победу над «Интером» (2:0) в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Здесь очень нелегко играть, — цитирует футболиста официальный сайт УЕФА.- Это очень хорошая команда с хорошо поставленной игрой, которую трудно сломать. В конечном счете «стандарты» вновь сыграли важную роль.

Мы провели солидный матч и добились очень хорошего результата для гостевой встречи. Они очень хорошо оборонялись. Нам пришлось нелегко, но, на мой взгляд, мы заслужили эту победу. В Ливерпуле будет не легче».

Ван Дейк был признан лучшим игроком этого матча.

Лига чемпионов. 1/8 финала
16 февр, 23:00. Giuseppe Meazza (Милан)
Интер
0:2
Ливерпуль
Голы
Роберту Фирмину, 75 (0:1), Салах, 83 (0:2)
Интер
Ханданович Дюмфрис (Раноккиа, 87 ) де Врей (Дармиан, 87 ) Шкриньяр Бастони (Димарко, 90+1 ) Хакан Чалханоглу Видаль (Гальярдини, 87 ) Брозович Джеко Мартинес (Санчес, 70 ) Перишич
Ливерпуль
Алиссон ван Дейк Конате Робертсон Александр-Арнолд Фабинью (Кейта, 59) Тиагу Алькантара (Милнер, 86) Мане (Хендерсон, 59) Салах Диогу Жота (Роберту Фирмину, 46) Эллиотт (Диас, 59)
Судьи
Марчиняк (Польша)

 

Источник: https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2033898--inter-vs-liverpool/
Вирджил ван Дейк
ФК Интер (Интернационале)
ФК Ливерпуль
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