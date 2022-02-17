Виргил ван Дейк: «Интер очень хорошо оборонялся, но мы заслужили победу»

Защитник «Ливерпуля» Виргил ван Дейк прокомментировал победу над «Интером» (2:0) в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Здесь очень нелегко играть, — цитирует футболиста официальный сайт УЕФА.- Это очень хорошая команда с хорошо поставленной игрой, которую трудно сломать. В конечном счете «стандарты» вновь сыграли важную роль.

Мы провели солидный матч и добились очень хорошего результата для гостевой встречи. Они очень хорошо оборонялись. Нам пришлось нелегко, но, на мой взгляд, мы заслужили эту победу. В Ливерпуле будет не легче».

Ван Дейк был признан лучшим игроком этого матча.