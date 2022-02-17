Эдин Джеко: «Обидно проигрывать такой матч, как этот»

Форвард «Интера» Эдин Джеко прокомментировал поражение от «Ливерпуля» (0:2) в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Обидно проигрывать такой матч, как этот, — цитирует Джеко официальный сайт УЕФА. — Мы испробовали все, мы показали все, на что способны за 90 минут, но этого было недостаточно.

Мы должны уходит сегодня с высоко поднятой головой, потому что знаем, что выложились полностью. Будем стараться до самого конца. Это не положительный результат для нас, но посмотрим, что будет дальше».

Голы в этом матче забивали Роберту Фирмину и Мохамед Салах. Ответный матч состоится 8 марта.

Напомним, с нынешнего сезона в еврокубках не действует правило выездного гола.