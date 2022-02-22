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«Вильярреал» — «Ювентус»: смотреть прямую трансляцию матча Лиги чемпионов

Прямая трансляция матча 1/8 финала Лиги чемпионов «Вильярреал» — «Ювентус»
Сергей Баюшкин
Корреспондент
Унаи Эмери.
Фото AFP

22 февраля в Испании «Вильярреал» в одноименном городе проведет первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «Ювентусом».

Встреча пройдет на стадионе «Эстадио де ла Серамика» и начнется в 23.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет онлайн-трансляцию матча «Вильярреал» — «Ювентус». Видеотрансляцию в прямом эфире покажут на «Матч Футбол 1». Начало в 22.45.

19 февраля «Вильярреал» проиграл «Гранаде» (1:4) в матче 24-го тура ла лиги. 18 февраля «Ювентус» сыграл вничью с «Торино» (1:1) во встрече 26-го тура чемпионата Италии.

Лига чемпионов. 1/8 финала
22 февр, 23:00. Estadio de la Ceramica (Вильярреал)
Вильярреал
Ювентус
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ФК Вильярреал
ФК Ювентус
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