«Вильярреал» — «Ювентус»: смотреть прямую трансляцию матча Лиги чемпионов
Прямая трансляция матча 1/8 финала Лиги чемпионов «Вильярреал» — «Ювентус»
22 февраля в Испании «Вильярреал» в одноименном городе проведет первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «Ювентусом».
Встреча пройдет на стадионе «Эстадио де ла Серамика» и начнется в 23.00 по московскому времени.
«СЭ» проведет онлайн-трансляцию матча «Вильярреал» — «Ювентус». Видеотрансляцию в прямом эфире покажут на «Матч Футбол 1». Начало в 22.45.
19 февраля «Вильярреал» проиграл «Гранаде» (1:4) в матче 24-го тура ла лиги. 18 февраля «Ювентус» сыграл вничью с «Торино» (1:1) во встрече 26-го тура чемпионата Италии.
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