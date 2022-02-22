Коке получил травму бедра и попустит матч с «Манчестер Юнайтед»
Полузащитник «Атлетико» Коке получил травму и пропустит матч с «Манчестер Юнайтед»
Полузащитник «Атлетико» Коке получил травму в матче 25-го тура ли лиги с «Осасуной» (3:0), сообщает официальный сайт мадридского клуба.
30-летний испанец прошел медицинское обследование, которое выявило у него травму мышцы бедра.
Полузащитник будет проходить курс физиотерапии и реабилитационных тренировок.
Таким образом, Коке пропустит матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед».
Встреча состоится завтра, 23 февраля. Игра пройдет в Мадриде и начнется в 23.00 по московскому времени.
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