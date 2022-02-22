Коке получил травму бедра и попустит матч с «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник «Атлетико» Коке получил травму и пропустит матч с «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник «Атлетико» Коке получил травму в матче 25-го тура ли лиги с «Осасуной» (3:0), сообщает официальный сайт мадридского клуба.

30-летний испанец прошел медицинское обследование, которое выявило у него травму мышцы бедра.

Полузащитник будет проходить курс физиотерапии и реабилитационных тренировок.

Таким образом, Коке пропустит матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед».

Встреча состоится завтра, 23 февраля. Игра пройдет в Мадриде и начнется в 23.00 по московскому времени.