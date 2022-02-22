Футбол
Лига чемпионов
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Фото
Все материалы
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Футбол
Лига чемпионов

Сегодня, 20:41

Коке получил травму бедра и попустит матч с «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник «Атлетико» Коке получил травму и пропустит матч с «Манчестер Юнайтед»
Карен Саркисян
Корреспондент

Полузащитник «Атлетико» Коке получил травму в матче 25-го тура ли лиги с «Осасуной» (3:0), сообщает официальный сайт мадридского клуба.

30-летний испанец прошел медицинское обследование, которое выявило у него травму мышцы бедра.

Полузащитник будет проходить курс физиотерапии и реабилитационных тренировок.

Таким образом, Коке пропустит матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед».

Встреча состоится завтра, 23 февраля. Игра пройдет в Мадриде и начнется в 23.00 по московскому времени.

Источник: https://en.atleticodemadrid.com/noticias/koke-suffers-a-thigh-muscle-injury
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Атлетико
ФК Манчестер Юнайтед
0
Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Британский бегун-олимпиец получил срок за помощь наркоторговцам. Дикая история в легкой атлетике
Дело Валиевой не помешает России вернуть гимн и флаг в декабре
Реклама
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2021/22: 1/8 финала
«Вильярреал» — «Ювентус»: Влахович выйдет в стартовом составе
Месси: «Постепенно мы с Мбаппе узнаем друг друга гораздо лучше»
«Челси» — «Лилль»: смотреть прямую трансляцию матча Лиги чемпионов
Фернандеш: «Роналду выигрывал Лигу чемпионов пять раз. Все знают, что у него чуйка на голы»
«Вильярреал» — «Ювентус»: смотреть прямую трансляцию матча Лиги чемпионов
Рангник: «Победа над «Атлетико» должна принести уверенность игрокам «Манчестер Юнайтед»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Рангник: «Победа над «Атлетико» должна принести уверенность игрокам «Манчестер Юнайтед»

«Вильярреал» — «Ювентус»: смотреть прямую трансляцию матча Лиги чемпионов
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости