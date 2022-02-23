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«Вильярреал» и «Ювентус» сыграли вничью в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов

Евгений Козинов
Корреспондент
22 февраля. «Вильярреал» — «Ювентус — 1:1.
Фото AFP

«Ювентус» сыграл вничью с «Вильярреалом» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов — 1:1. Встреча прошла в Испании.

В начале встречи Душан Влахович открыл счет с передачи Данилу. Мяч был забит уже на 32-й секунде. Для серба эта игра была дебютной в Лиге чемпионов.

Хозяева отыгрались в начале второй половины благодаря голу Дани Парехо. Этьенн Капуэ сделал пас в штрафную, где испанец выиграл борьбу за мяч и нанес точный удар в правый угол.

Ответная встреча пройдет в Турине 16 марта. Начало матча — 23.00 по московскому времени.

Лига чемпионов. 1/8 финала
22 февр, 23:00. Estadio de la Ceramica (Вильярреал)
Вильярреал
1:1
Ювентус
Голы
Влахович, 1 (0:1), Парехо, 66 (1:1)
Вильярреал
Рульи Альбиоль Пау Торрес Фойт Морено (Эступиньян, 79) Педраса (Тригерос, 79) Парехо Капуэ Ло Сельсо Чиквуэзе (Диа, 90) Груневелд (Пино, 90)
Ювентус
Щенсны Де Шильо (Пеллегрини, 87) де Лигт Данилу Алекс Сандру (Бонуччи, 46) Маккенни (Закария, 81) Рабьо Локателли (Артур, 71) Влахович Мората Куадрадо
Предупреждения
Рульи 73’  -  Рабьо 74’
Судьи
Зиберт (Германия)

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