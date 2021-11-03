«Вильярреал» одержал победу в матче с «Янг Бойз»
«Вильярреал» победил «Янг Бойз» (2:0) в матче четвертого тура группового турнира Лиги чемпионов.
Голы забивали Этьенн Капуэ и Арно Груневелд. «Вильярреал» набрал семь очков и идет вторым в группе F. У швейцарского клуба три очка и последнее место.
Лига чемпионов
Группа F
4-йт ру
«Вильярреал» (Испания) — «Янг Бойз» (Швейцария) — 2:0 (1:0)
Голы: Капуэ, 36 (1:0). Груневелд, 89 (2:0).
«Вильярреал»: Рульи, Альбиоль, Марио Гаспар, Педраса (Морено, 75), Пау Торрес, Парехо (Мойсес Гомес, 90+2), Капуэ, Коклен (Эступиньян, 75), Груневелд, Диа (Тригерос, 59), Пино (Чиквуэзе, 59).
«Янг Бойз»: Февр, Гарсия (Лефор, 76), Бюрги, Хефти, Сьерро (Масейрас, 75), Эбишер, Нгамале (Сьебатше, 82), Фасснахт, Лаупер, Ридер (Мамбимби, 75), Элиа.
Предупреждения: Педраса, 38. Сьерро, 51. Нгамале, 53. Марио Гаспар, 54. Эбишер, 61. Парехо, 78. Элиа, 90+5.
Судья: Гезюбюйюк (Нидерланды).
2 ноября. Вильярреал. Стадион «Эстадио де ла Керамика».
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