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«Вильярреал» одержал победу в матче с «Янг Бойз»

01:04
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«Вильярреал» победил «Янг Бойз» (2:0) в матче четвертого тура группового турнира Лиги чемпионов.

Голы забивали Этьенн Капуэ и Арно Груневелд. «Вильярреал» набрал семь очков и идет вторым в группе F. У швейцарского клуба три очка и последнее место.

Лига чемпионов

Группа F

4-йт ру

«Вильярреал» (Испания) — «Янг Бойз» (Швейцария) — 2:0 (1:0)

Голы: Капуэ, 36 (1:0). Груневелд, 89 (2:0).

«Вильярреал»: Рульи, Альбиоль, Марио Гаспар, Педраса (Морено, 75), Пау Торрес, Парехо (Мойсес Гомес, 90+2), Капуэ, Коклен (Эступиньян, 75), Груневелд, Диа (Тригерос, 59), Пино (Чиквуэзе, 59).

«Янг Бойз»: Февр, Гарсия (Лефор, 76), Бюрги, Хефти, Сьерро (Масейрас, 75), Эбишер, Нгамале (Сьебатше, 82), Фасснахт, Лаупер, Ридер (Мамбимби, 75), Элиа.

Предупреждения: Педраса, 38. Сьерро, 51. Нгамале, 53. Марио Гаспар, 54. Эбишер, 61. Парехо, 78. Элиа, 90+5.

Судья: Гезюбюйюк (Нидерланды).

2 ноября. Вильярреал. Стадион «Эстадио де ла Керамика».

Вильярреал — Янг Бойз

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Лига чемпионов. Группа B
Ливерпуль
Атлетико

П1

28%

1.63

Ф2 (+1)

21%

1.77

ИТБ1 (1.5)

18%

1.70
⚽ Футбол. Лига чемпионов. Группа H
Ювентус 4
Зенит 2
Матч завершен

П1

29%

1.55

Обе забьют - да

22%

1.96

ТМ 3.5

15%

1.36
⚽ Футбол. Лига чемпионов. Группа F
Аталанта 2
Манчестер Юнайтед 2
Матч завершен

Обе забьют - да

26%

1.45

П2

20%

2.44

ТБ 2.5

17%

1.49

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Евгений Петров все материалы автора
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