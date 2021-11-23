«Вильярреал» — «Манчестер Юнайтед»: ван де Бек и Роналду выйдут в основе
19:32
«Манчестер Юнайтед» в рамках 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов сыграет против «Вильярреала». Стал известен стартовый состав англичан на эту встречу.
Этот матч станет первым для «МЮ» после увольнения с поста главного тренера Уле Гуннара Сульшера. Исполняющим обязанности команды стал Майкл Кэррик.
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