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«Вильярреал» — «Манчестер Юнайтед»: ван де Бек и Роналду выйдут в основе

19:32
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«Манчестер Юнайтед» в рамках 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов сыграет против «Вильярреала». Стал известен стартовый состав англичан на эту встречу.

Этот матч станет первым для «МЮ» после увольнения с поста главного тренера Уле Гуннара Сульшера. Исполняющим обязанности команды стал Майкл Кэррик.

Лига чемпионов. Группа F
23 нояб, 20:45. Estadio de la Ceramica (Вильярреал)
Вильярреал
23 ноября, 20:45
Манчестер Юнайтед

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Иван Шитик все материалы автора

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