Вильярреал

«Манчестер Юнайтед» в рамках 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов сыграет против «Вильярреала». Стал известен стартовый состав англичан на эту встречу.

Этот матч станет первым для «МЮ» после увольнения с поста главного тренера Уле Гуннара Сульшера. Исполняющим обязанности команды стал Майкл Кэррик.