6 апреля «Вильярреал» на своем поле проведет первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов против «Баварии». Встреча пройдет на стадионе «Эстадио де ла Серамика» и начнется в 22.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет на своем сайте онлайн-трансляцию матча «Вильярреал» — «Бавария». Видеотрансляцию игры в прямом эфире покажут на канале «Матч Футбол 1». Она начнется в 21.45.

В 1/8 финала ЛЧ команда Унаи Эмери победила «Ювентус» (4:1 — общий счет), а «Бавария» прошла «Зальцбург» (8:2 — общий счет).

Ответный матч 1/4 финала ЛЧ между «Вильярреалом» и «Баварией» пройдет 12 апреля в Мюнхене (Германия).