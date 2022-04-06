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Куртуа: «Надеюсь, новые владельцы «Челси» осознают, какой клуб купили, и он останется одним из лучших»

Куртуа обратился к претендентам на покупку «Челси»
Карен Саркисян
Корреспондент
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Вратарь «Реала» Тибо Куртуа перед первым матчем 1/4 финала Лиги чемпионов с «Челси» обратился к претендентам на покупку лондонского клуба.

«Последний месяц получился тяжелым для «Челси», но думаю, что люди, которым дорог клуб, сплотились, — приводит слова Куртуа Daily Mail. — Надеюсь, новые владельцы «Челси» осознают, какой клуб купили, и он останется одним из лучших».

Также вратарь прокомментировал свой этап карьеры в «Челси».

«В общей сложности я провел в «Челси» семь лет, это значительный этап моей карьеры. Я дважды выиграл чемпионат Англии и всегда с радостью возвращаюсь в Лондон», — сказал он.

Встреча «Реала» с «Челси» состоится сегодня, 6 апреля, на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. Игра начнется в 22.00 по московскому времени.

Напомним, что 10 марта Великобритания ввела санкции против владельца «Челси» Романа Абрамовича. Российский бизнесмен решил продать клуб и передал управление попечителям благотворительного фонда.

Источник: https://www.dailymail.co.uk/sport/football/article-10690151/Real-Madrid-goalkeeper-Thibaut-Courtois-insists-Chelsea-one-best-clubs-world.html
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