Технический наблюдатель УЕФА Патрик Виейра назвал полузащитника «Манчестер Сити» Кевина де Брейне лучшим игроком матча 1/2 финала Лиги чемпионов против «ПСЖ» (2:1). Бельгиец после перерыва сравнял счет во встрече.

«Де Брейне, как и всегда, дирижировал игрой своей команды, раздавая простые, но в то же время острые передачи партнерам. Он был ключевым звеном в полузащите «Сити», — цитируте пресс-служба УЕФА Виейра.