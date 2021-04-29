Виейра объяснил, почему де Брейне стал лучшим игроком матча «ПСЖ» — «Манчестер Сити»
01:39
Технический наблюдатель УЕФА Патрик Виейра назвал полузащитника «Манчестер Сити» Кевина де Брейне лучшим игроком матча 1/2 финала Лиги чемпионов против «ПСЖ» (2:1). Бельгиец после перерыва сравнял счет во встрече.
«Де Брейне, как и всегда, дирижировал игрой своей команды, раздавая простые, но в то же время острые передачи партнерам. Он был ключевым звеном в полузащите «Сити», — цитируте пресс-служба УЕФА Виейра.
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2029494--paris-vs-man-city/
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Материалы сюжета: Лига чемпионов сезон 2020/21: 1/2 финала — пары ПСЖ — Манчестер Сити и Реал — Челси — расписание и результаты матчей плей-офф — новости и обзоры
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