Бензема, Канте, де Брейне и Ди Мария претендуют на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов

Пресс-служба УЕФА объявила претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов. За почетное звание поборются Н'Голо Канте («Челси»), Карим Бензема («Реал»), Кевин де Брейне («Манчестер Сити») и Анхель Ди Мария («ПСЖ»). Победитель будет определен путем голосования на официальном сайте УЕФА.

Напомним, на этой неделе в первых матчах 1/2 финала Лиги чемпионов «Реал» и «Челси» сыграли вничью (1:1), а «Манчестер Сити» одержал волевую победу над «ПСЖ» (2:1).