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Бензема, Канте, де Брейне и Ди Мария претендуют на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов

01:54
28 апреля. «ПСЖ» — «Манчестер Сити» — 1:2. Кевин де Брейне. Фото Twitter
28 апреля. «ПСЖ» — «Манчестер Сити» — 1:2. Кевин де Брейне. Фото Twitter
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Пресс-служба УЕФА объявила претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов. За почетное звание поборются Н'Голо Канте («Челси»), Карим Бензема («Реал»), Кевин де Брейне («Манчестер Сити») и Анхель Ди Мария («ПСЖ»). Победитель будет определен путем голосования на официальном сайте УЕФА.

Напомним, на этой неделе в первых матчах 1/2 финала Лиги чемпионов «Реал» и «Челси» сыграли вничью (1:1), а «Манчестер Сити» одержал волевую победу над «ПСЖ» (2:1).

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Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига чемпионов сезон 2020/21: 1/2 финала — пары ПСЖ — Манчестер Сити и Реал — Челси — расписание и результаты матчей плей-офф — новости и обзоры