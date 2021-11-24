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Вендел показал окровавленную ногу после столкновения с вратарем «Мальме»

09:31
Сторис Вендела. Фото Instagram
Сторис Вендела. Фото Instagram
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Полузащитник «Зенита» Вендел выложил фото окровавленной ноги после столкновения с вратарем «Мальме» Юханом Далином в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов (1:1).

«Сегодня была война», — написал Вендел в Instagram.

Сторис Вендела. Фото Instagram
Сторис Вендела. Фото Instagram

Вендел заработал пенальти, который не смог реализовать нападающий Артем Дзюба.

«Зенит» набрал 4 очка и занимает третью строчку в группе. Команда весной сыграет в Лиге Европы.

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Екатерина Савостина все материалы автора

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Материалы сюжета: Лига чемпионов 2021/22, 23 и 24 ноября, 5-й тур, расписание и результаты матчей, новости и обзоры, «Мальме» — «Зенит» и другие игры