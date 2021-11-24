Вендел показал окровавленную ногу после столкновения с вратарем «Мальме»

Полузащитник «Зенита» Вендел выложил фото окровавленной ноги после столкновения с вратарем «Мальме» Юханом Далином в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов (1:1).

«Сегодня была война», — написал Вендел в Instagram.

Сторис Вендела. Фото Instagram

Вендел заработал пенальти, который не смог реализовать нападающий Артем Дзюба.

«Зенит» набрал 4 очка и занимает третью строчку в группе. Команда весной сыграет в Лиге Европы.