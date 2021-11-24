Гвардиола: «Я не могу сказать игрокам «Ман Сити», что Месси будет делать с мячом»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился ожиданиями от матча 5-го тура Лиги чемпионов против «ПСЖ».

«Я чувствую, что с каждым сезоном все труднее пройти в плей-офф. Соперники, тренеры, игроки становятся все сильнее и сильнее. У нас есть шанс пройти квалификацию, и если мы это сделаем, это будет очень хорошо для команды.

Иногда, когда Месси владеет мячом, он не знает, что собирается делать, поэтому представьте, что вы должны знать, что он будет делать. Я не могу сказать игрокам, что Лео будет делать с мячом, но это случается и с Неймаром, и Мбаппе, и с Ди Марией — со всеми игроками в атакующей части команды. Каждый из этих игроков может стать настоящей звездой в любой команде по всему миру, и все четверо находятся в одной команде » , — приводит слова Гвардиолы официальный сайт УЕФА.