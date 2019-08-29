Василий Кикнадзе: «Скорее всего, «Локо» будет играть в ЛЧ в Черкизове»

«Локомотив», по всей видимости, будет проводить домашние матчи группового этапа Лиги чемпионов на стадионе «РЖД Арена». Об этом «СЭ» сообщил генеральный директор московского клуба Василий Кикнадзе.

— Играть будете в Лужниках или в Черкизове?

— Сейчас будем обсуждать. Исходя из состава группы, думаю, что играть будем, скорее всего, в Черкизове.

«Локомотив» попал в одну группу с «Ювентусом», «Атлетико» и «Байером». (Александр Бобров)

Лига чемпионов: итоги жеребьевки группового турнира-2019/2020