Лига чемпионов: итоги жеребьевки группового турнира-2019/2020

Состоялась жеребьевка группового турнира Лиги чемпионов сезона-2019/2020.

Чемпион России «Зенит» попал в группу G с «Бенфикой», «Лионом» и «Лейпцигом». Вице-чемпион «Локомотив» в группе D встретится с «Ювентусом», «Атлетико» и «Байером».

Действующий победитель Лиги чемпионов «Ливерпуль» начнет защиту титула в группе E с «Наполи», «Зальцбургом» и «Генком». «Валенсия», цвета которой защищает полузащитник сборной России Денис Черышев, встретится с «Челси», «Аяксом» и «Лиллем».

Полностью состав групп выглядит следующим образом:

Группа A: «ПСЖ» (Франция), «Реал» (Испания), «Брюгге» (Бельгия), «Галатасарай» (Турция).



Группа B: «Бавария» (Германия), «Тоттенхэм» (Англия), «Олимпиакос» (Греция), «Црвена Звезда» (Сербия).



Группа C: «Манчестер Сити» (Англия), «Шахтер» (Украина), «Динамо» Зг (Хорватия), «Аталанта» (Италия).



Группа D: «Ювентус» (Италия), «Атлетико» (Испания), «Байер» (Германия), «Локомотив» (Москва).



Группа E: «Ливерпуль» (Англия), «Наполи» (Италия), «Зальцбург» (Австрия), «Генк» (Бельгия).



Группа F: «Барселона» (Испания), «Боруссия» Д (Германия), «Интер» (Италия), «Славия» (Чехия).



Группа G: «Зенит» (Россия), «Бенфика» (Португалия), «Лион» (Франция), «Лейпциг» (Германия).



Группа H: «Челси» (Англия), «Аякс» (Голландия), «Валенсия» (Испания), «Лилль» (Франция).

Жеребьевка Лиги чемпионов. Онлайн!