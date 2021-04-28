«Ответный матч будет совершенно другим». Марселу — о ничьей с «Челси»
03:20
Защитник «Реала» Марселу после ничьей с «Челси» в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов (1:1) отметил, что ответная игра будет другой.
«В первые 45 минут наш план не работал. Затем мы прибавили, темп игры изменился, мы заиграли лучше. Ответный матч будет совершенно другим», — цитирует пресс-служба УЕФА Марселу.
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