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«Ответный матч будет совершенно другим». Марселу — о ничьей с «Челси»

03:20

Защитник «Реала» Марселу после ничьей с «Челси» в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов (1:1) отметил, что ответная игра будет другой.

«В первые 45 минут наш план не работал. Затем мы прибавили, темп игры изменился, мы заиграли лучше. Ответный матч будет совершенно другим», — цитирует пресс-служба УЕФА Марселу.

Реал — Челси

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