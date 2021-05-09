В Великобритании подтвердили переговоры о переносе финала ЛЧ из Стамбула

Британский политик Майкл Гоув сообщил, что власти страны, УЕФА и другие вовлеченные стороны ведут переговоры по поводу переноса финального матча Лиги чемпионов из Турции в Англию.

«В настоящий момент ведутся деликатные переговоры, — приводит слова Гоува агентство Reuters со ссылкой на Sky News. — Мой друг и коллега Оливер Доуден (министр цифровых технологий, культуры, средств массовой информации и спорта Великобритании) обсуждает этот вопрос, поэтому я не хочу в это лезть. Однако уверен, что британские болельщики хотели бы увидеть финал в Великобритании».

Ранее уже сообщалось, что УЕФА и правительство Великобритании обсуждают возможность переноса финала из Стамбула, так как Турция включена в красный список стран, по возвращении из которых необходим карантин.

«Астон Вилла» уже предложила УЕФА свой домашний стадион «Вилла Парк» в Бирмингеме как альтернативный вариант для проведения финала. УЕФА рассматривает вариант переноса матча в Лондон. Окончательное решение может быть принято в течение ближайших 72 часов.

Напомним, что финал Лиги чемпионов должен состояться 29 мая в Стамбуле (Турция) на стадионе «Ататюрк Олимпьят». В финале сыграют две английские команды. «Челси» в полуфинале прошел «Реал», а «Манчестер Сити» победил «ПСЖ».