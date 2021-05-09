New York Times: УЕФА может отдать Стамбулу финал Лиги чемпионов в 2023 году

Финал Лиги чемпионов, в котором сыграют «Манчестер Сити» и «Челси», может быть перенесен из Стамбула в Лондон, пишет New York Times.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) может предложить провести в Стамбуле финал Лиги чемпионов в 2023 году, если в этом сезоне финал главного еврокубка придется перенести из турецкого города.

Правительство Великобритании ранее внесло Турцию в «красный список» стран, по возвращению из которой граждане будут обязаны пройти обязательный десятидневный карантин.

Напомним, что финал Лиги чемпионов должен состояться 29 мая в Стамбуле (Турция) на стадионе «Ататюрк Олимпьят». В финале сыграют две английские команды. «Челси» в полуфинале прошел «Реал», а «Манчестер Сити» победил «ПСЖ».