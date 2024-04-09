В УЕФА осведомлены о предполагаемых террористических угрозах в отношении матчей Лиги чемпионов

Пресс-служба УЕФА в комментарии для «СЭ» ответила на вопрос о возможной террористической угрозе на матчах 1/4 финала Лиги чемпионов.

9 апреля террористическая группировка «Исламское государство»* угрожала устроить теракты на стадионах, которые примут первые четвертьфинальные матчи.

«УЕФА осведомлен о предполагаемых террористических угрозах в отношении матчей Лиги чемпионов, которые состоятся на этой неделе, и находится в тесном контакте с властями соответствующих мест проведения. Все матчи планируется провести в соответствии с графиком и с соблюдением соответствующих мер безопасности», — сообщили «СЭ» в пресс-службе организации.

Первые матчи 1/4 финала Лиги чемпионов пройдут 9-10 апреля. Встретятся пары «Арсенал» — «Бавария» (на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне), «Реал» — «Манчестер Сити» («Сантьяго Бернабеу» в Мадриде), «Атлетико» — «Боруссия» Д («Метрополитано» в Мадриде) и «ПСЖ» — «Барселона» («Парк-де-Пренс» в Париже).

*Запрещенная в России международная террористическая организация «Исламское государство», до 2014 года — «Исламское государство Ирака и Леванта», ИГИЛ