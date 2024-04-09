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Сегодня, 20:45

«Арсенал» — «Бавария»: смотреть трансляцию матча Лиги чемпионов в прямом эфире

«Арсенал» сыграет с «Баварией» в четвертьфинале Лиги чемпионов 9 апреля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Букайо Сака (ФК «Арсенал»).
Фото Global Look Press

«Арсенал» сыграет с «Баварией» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов сезона 2023 / 2024 во вторник, 9 апреля. Игра пройдет на стадионе «Эмирейтс Стдэдиум» в Лондоне (Англия). Стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матчей ЛЧ в перекличке. Следить за ключевыми событиями встречи «Арсенал» — «Бавария» можно в матч-центре на нашем сайте. Трансляцию в прямом эфире покажут на телеканале «Матч! Футбол 1» и сайте matchtv.ru. Также за игрой можно следить на онлайн-платформе «Кинопоиск» по платной подписке.

Ответный матч запланирован на 16 апреля.

Лига чемпионов. 1/4 финала
09 апр, 22:00. Emirates Stadium (Лондон)
Арсенал
Бавария

Лига чемпионов УЕФА: новости и календарь игр, расписание матчей по группам и турнирные таблицы, статистика и лучшие бомбардиры

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Бавария
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