Мостовой рассказал, за кого будет болеть в противостоянии «Реала» и «Манчестер Сити»

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой поделился ожиданиями от первого матча между «Реалом» и «Манчестер Сити» в 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Я буду болеть за «Реал», но фаворита в этом противостоянии для меня нет. У испанцев очень многое зависит от Винисиуса и Беллингема. Именно эти двое разрывают оборону соперника, забивают, отдают. А у «Манчестер Сити» другой стиль. Это контроль мяча, забегания, «стеночки». У англичан практически все могут забить. В атакующей линии пять человек, и все опасны», — цитирует Мостового Vprognoze.ru.

9 апреля «Манчестер Сити» на выезде сыграет с «Реалом» в первом матче 1|4 финала Лиги чемпионов. Начало — в 22.00 по московскому времени. Ответная игра состоится в Манчестере 17 апреля.