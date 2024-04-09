ИГИЛ* угрожает устроить теракты на матчах 1/4 финала Лиги чемпионов

Террористическая группировка «Исламское государство»* угрожает устроить теракты на стадионах, которые примут первые матчи 1/4 финала Лиги чемпионов, сообщает RT.

Организация опубликовала изображение человека с автоматом, фразой «Убить всех» и списком стадионов, на которых пройдут первые матчи четвертьфинала турнира.

Первые матчи 1/4 финала Лиги чемпионов пройдут 9-10 апреля. Встретятся пары «Арсенал» — «Бавария» (на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне), «Реал» — «Манчестер Сити» («Сантьяго Бернабеу» в Мадриде), «Атлетико» — «Боруссия» Д («Метрополитано» в Мадриде) и «ПСЖ» — «Барселона» («Парк-де-Пренс» в Париже).

*(запрещенная в России международная террористическая организация «Исламское государство», до 2014 года — «Исламское государство Ирака и Леванта», ИГИЛ)