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«В ответном матче возможно все». Люк де Йонг — о поражении от «Боруссии»

03:58

Нападающий «Севильи» Люк де Йонг после поражения от «Боруссии» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов (2:3) отметил, что второй тайм команда провела лучше первого.

«Полагаю, в первом тайме мы сами на себя не были похожи. На таком уровне каждый знает, что противник забьет, если допустишь ошибку. Вторую половину мы провели гораздо лучше, в хорошем темпе и с большим количеством навесов. И то, что в концовке мы забили второй мяч, на мой взгляд, важно. Наш настрой всегда хорош, но после такого первого тайма, какой мы провели сегодня, было очень непросто. Горжусь командой, потому что после перерыва мы отыграли намного лучше. Да, упустили шанс забить третий мяч, но, думаю, в ответном матче возможно все», — цитирует пресс-служба УЕФА де Йонга.

Ответный матч состоится в Германии 9 марта.

Севилья — Боруссия Д

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2029472--sevilla-vs-dortmund/

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 1/8 финала




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