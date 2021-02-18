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Сержиу Консейсау прокомментировал победу «Порту» над «Ювентусом»

03:01
Сержиу Консейсау. Фото ФК "Порту".
Сержиу Консейсау. Фото ФК "Порту".
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Главный тренер «Порту» Сержиу Консейсау оценил игру своей команды в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Ювентуса» (2:1).

«Мы замечательно играли и могли забить третий мяч усилиями Сержиу Оливейры, — цитирует специалиста официальный сайт УЕФА 18 февраля. — Пропущенный гол подпортил настроение: игроки не заслуживали пропущенного мяча.

«Ювентус» нанес лишь один опасный удар по воротам — на 70-й минуте. А ведь мы говорим о чемпионе Италии, в распоряжении которого есть игроки, которых считают одними из лучших в мире. Это доказывает, что сегодня мы сыграли очень сильно».

В составе итальянского клуба единственный мяч в активе Федерико Кьезы. «Порту» забивал в начале каждого из таймов. Отличились Мехди Тареми и Мусса Марега. 9 марта в Турине состоится ответная игра.

Порту - Ювентус

 

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2029476--porto-vs-juventus/

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 1/8 финала




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