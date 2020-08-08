«В одиночку сделать все невозможно». Сестра Роналду поддержала брата после вылета из Лиги чемпионов

Элма Авейру, сестра нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду, поддержала брата после вылета из Лиги чемпионов. Туринцы накануне победили «Лион» (2:1) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов, но вылетели из турнира из-за правила выездного гола (первая игра — 0:1). Роналду оформил дубль.

«Ты сделал больше, чем кто-либо. Я горжусь тем, как ты играешь и вижу твою самоотдачу. Но, к сожалению, в одиночку сделать все невозможно. Это футбол, ты это знаешь, но также ты должен знать, что сделал все возможное», — написала Элма Авейру в Instagram.