Игроки «Атлетико» и «Манчестер Сити» устроили потасовку в конце матча

«Атлетико» встречается с «Манчестер Сити» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

Встреча проходит на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде.

На 90-й минуте игрок хозяев в подкате сбил полузащитника гостей Филипа Фодена. Защитник мадридской команды Стефан Савич прибежал к Фодену, чтобы выкатить его за пределы поля, после чего между игроками началась потасовка.

В результате главный арбитр игры Даниэль Зиберт дал желтую карточку Савичу и защитнику команды из Манчестера Натану Аке. А Фелипе получил красную карточку и был удален с поля.

Напомним, что первый матч прошел на стадионе «Этихад» в Манчестере и завершился со счетом 1:0 в пользу хозяев.