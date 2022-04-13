Футбол
Лига чемпионов
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига чемпионов

13 апреля, 23:50

Игроки «Атлетико» и «Манчестер Сити» устроили потасовку в конце матча

Карен Саркисян
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Потасовка в матче «Атлетико» — «Манчестер Сити».

«Атлетико» встречается с «Манчестер Сити» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

Встреча проходит на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде.

На 90-й минуте игрок хозяев в подкате сбил полузащитника гостей Филипа Фодена. Защитник мадридской команды Стефан Савич прибежал к Фодену, чтобы выкатить его за пределы поля, после чего между игроками началась потасовка.

В результате главный арбитр игры Даниэль Зиберт дал желтую карточку Савичу и защитнику команды из Манчестера Натану Аке. А Фелипе получил красную карточку и был удален с поля.

Напомним, что первый матч прошел на стадионе «Этихад» в Манчестере и завершился со счетом 1:0 в пользу хозяев.

Лига чемпионов. 1/4 финала
13 апр, 22:00. Wanda Metropolitano (Мадрид)
Атлетико
0:0
Манчестер Сити
Атлетико
Облак Лоди (Корреа, 70) Савич Фелипе Мандава Кондогбья Коке (де Пауль, 69) Лемар (Суарес, 82) Льоренте Жоау Феликс (Кунья, 82) Гризманн (Феррейра-Карраско, 69)
Манчестер Сити
Эдерсон Уокер (Аке, 74) Стоунс Ляпорт Жоау Канселу Гюндоган Эрнандес Де Брейне (Стерлинг, 65) Бернарду Силва (Фернандинью, 79) Махрез Фоден
Предупреждения
Фелипе 24’, Льоренте 80’, Савич 90+1’  -  Эрнандес 85’, Аке 90+1’, Махрез 90+4’, Фоден 90+6’, Жоау Канселу 90+7’
Удаления
Фелипе 90+1’ (вторая ж.к)
Судьи
Зиберт (Германия)
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Атлетико
ФК Манчестер Сити
1
0
Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Привычки: как сформировать полезные и избавиться от вредных
25 облучений, перелом, воспоминания о смерти жены, ночные визиты в больницу втайне от футболистов. Как главный тренер сборной Голландии сражается с раком
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2021/22: 1/4 финала
Стали известны полуфинальные пары Лиги чемпионов
«Манчестер Сити» сыграл вничью с «Атлетико» и вышел в полуфинал Лиги чемпионов
Лига чемпионов, 1/4 финала: «Манчестер Сити» прошел «Атлетико», а «Ливерпуль» — «Бенфику»
«Ливерпуль» сыграл с «Бенфикой» вничью и вышел в полуфинал Лиги чемпионов
«Ливерпуль» — «Бенфика»: все голы матча Лиги чемпионов
«Атлетико» — «Манчестер Сити»: команды играют вничью после первого тайма
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Ливерпуль» — «Бенфика»: Нуньес сравнял счет в матче

«Ливерпуль» — «Бенфика»: все голы матча Лиги чемпионов
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости