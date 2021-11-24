В Госдуме остались недовольны игрой «Зенита» в матче Лиги чемпионов с «Мальме»

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев прокомментировал «СЭ» игру «Зенита» в матче 5-го тура Лиги чемпионов против «Мальме» (1:1).

«Надо поздравить «Зенит», долгожданный выход, постоянно в напряжении. Эта ничья была не такой зрелищной и убедительной, но результат налицо — мы в Лиге Европы. Тренеру и спортсменам уже надо готовиться к еврокубковой весне, необходимо прибавлять, так как с такой игрой вряд ли можно продвинуться. Меня не очень радует такое качество игры от известного и богатого «Зенита», они могут действовать лучше. В следующем этапе будут более сильные команды», — сказал Свищев в разговоре с корреспондентом «СЭ» Георгием Скобликовым.

После пяти матчей «Зенит» (4 очка) занимает третье место в группе Н Лиги Чемпионов. Российский клуб гарантировал себе выход в плей-офф Лиги Европы после ничьи с «Мальме» (1:1).