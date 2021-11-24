Клопп о матче с «Порту»: «Мы готовимся к невероятно сильной и конкурентоспособной команде»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился ожиданиями от матча 5-го тура Лиги чемпионов против «Порту».

«У меня нет объяснений нашему результату в Порту. Им действительно не повезло в последней игре, но мы готовимся к невероятно сильной и конкурентоспособной команде. Нам нужна исключительная атмосфера. Мы вместе должны победить. Я люблю португальский футбол — они производят невероятное количество футболистов», — приводит слова Клоппа официальный сайт УЕФА.

Матч «Ливерпуль» — «Порту» пройдет сегодня, 24 ноября и начнется в 23:00 мск. Предыдущая встреча команд закончилась победой мерсисайдцев со счетом 5:1.

Английский клуб с 12 очками занимает первое место в группе B, обеспечив выход в плей-офф Лиги чемпионов, португальцы с 5 очками — на второй строчке.