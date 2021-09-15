В Госдуме оценили игру «Зенита» в матче Лиги чемпионов против «Челси»
11:42
Депутат Госдумы Дмитрий Свищев прокомментировал «СЭ» поражение «Зенита» от «Челси» (0:1) в матче 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов.
Встреча прошла в Лондоне (Англия) 14 сентября. Единственный гол в игре забил форвард «Челси» Ромелу Лукаку.
«Мы надеялись, что «Зенит» покажет более яркую игру и сможет выйти на ничью или даже выиграть. Но, к сожалению, это все-таки «Челси». «Зениту» есть над чем работать и есть к чему стремиться. Мне лично не было стыдно за нашу команду. Я с удовольствием смотрел матч. Может, в ответной игре что-то удастся», — сказал Свищев «СЭ».
Следующий матч в Лиге чемпионов «Зенит» проведет 29 сентября против шведского «Мальме» в Санкт-Петербурге.
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