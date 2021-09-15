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Пятов заявил, что «Шахтер» намерен выйти в плей-офф Лиги чемпионов

11:25
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Вратарь «Шахтера» Андрей Пятов рассказал о цели команды на групповую стадию Лиги чемпионов и поделился ожиданиями от матча 1-го тура против «Шерифа».

«Я лично знаю тренера «Шерифа» (Юрия Вернидуба.— Прим. «СЭ»). И знаю примерно, как он против Шахтера играл. Сколько лет провели в чемпионате, были соперниками. Примерно я знаю, какие у человека требования. Все же другая команда, посмотрим, как они играли в последних играх. Кто бы ни был, мы все равно готовимся. У нас цель одна — побеждать в каждой игре, вне зависимости от соперника, «Шериф», «Реал» или «Интер». У нас стоит задача выйти из группы. Будем стараться ее выполнить», — приводит Football.ua слова Пятова.

Матч «Шериф» — «Шахтер» состоится сегодня, 15 сентября, начало встречи — в 19.45 (мск).

Дополнительная информация:

https://champions.football.ua/news/460815-pjatov-u-nas-stoit-zadacha-vyjjti-iz-gruppy.html

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Иван Торопцев все материалы автора

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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