Пятов заявил, что «Шахтер» намерен выйти в плей-офф Лиги чемпионов

Вратарь «Шахтера» Андрей Пятов рассказал о цели команды на групповую стадию Лиги чемпионов и поделился ожиданиями от матча 1-го тура против «Шерифа».

«Я лично знаю тренера «Шерифа» (Юрия Вернидуба.— Прим. «СЭ»). И знаю примерно, как он против Шахтера играл. Сколько лет провели в чемпионате, были соперниками. Примерно я знаю, какие у человека требования. Все же другая команда, посмотрим, как они играли в последних играх. Кто бы ни был, мы все равно готовимся. У нас цель одна — побеждать в каждой игре, вне зависимости от соперника, «Шериф», «Реал» или «Интер». У нас стоит задача выйти из группы. Будем стараться ее выполнить», — приводит Football.ua слова Пятова.

Матч «Шериф» — «Шахтер» состоится сегодня, 15 сентября, начало встречи — в 19.45 (мск).