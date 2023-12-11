12 декабря «Унион» дома на «Олимпийском стадионе» в Берлине (Германия) проведет матч 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов с «Реалом». Игра начнется в 23.00 по московскому времени.

Канал «Матч Футбол 2» в прямом эфире покажет видеотрансляцию игры «Унион» — «Реал». Начало — в 22.55 мск.

Следить за ключевыми событиями игры ЛЧ «Унион» — «Реал» в текстовом формате можно в матч-центре «СЭ».

«Унион» с двумя очками замыкает турнирную таблицу группы C (четвертое место). «Реал» тренера Карло Анчелотти находится на первой строчке с 15 баллами.

В первом матче 20 сентября 2023 года мадридцы с минимальным счетом победили «Унион» (1:0). Единственный гол тогда забил хавбек «Реала» Джуд Беллингем.

Лига чемпионов: расписание матчей и где смотреть трансляции игр 12 декабря