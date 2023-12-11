12 декабря «Наполи» на своем поле стадиона «Диего Армандо Марадона» в городе Неаполь (Италия) примет португальскую «Брагу» в матче 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов. Игра начнется в 23.00 по московскому времени.

Смотреть видеотрансляцию матча «Наполи» — «Брага» можно будет по подписке на канале «Матч Футбол 1». Прямой эфир начнется в 22.45 мск. Самые интересные моменты игры также покажут в онлайн-перекличке на телеканале «Матч Премьер».

«СЭ» в матч-центре проведет онлайн-трансляцию ключевых событий игры «Наполи» — «Брага» в текстовом формате.

«Наполи» с семью баллами занимает второе место в турнирной таблице группы С. «Брага» находится на третьей строчке с 4 очками.

Лига чемпионов: расписание матчей и где смотреть трансляции игр 12 декабря