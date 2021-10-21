Нагельсманн поблагодарил болельщиков за пожелания выздоровления

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсман поблагодарил болельщиков за пожелания выздоровления. 34-летний специалист сдал положительный тест на коронавирусную инфекцию.

«Спасибо за все пожелания выздоровления. Я в порядке. Очень горжусь командой и всем моим тренерским штабом! Вы отлично справились вчера и представили меня наилучшим образом», — написал Нагельсман в Twitter.

?? Danke f?r alle Genesungsw?nsche, mir geht es den Umst?nden entsprechend gut. Ich bin sehr stolz auf die Mannschaft, mein gesamtes Trainerteam und das Team hinter dem Team! Ihr habt es gestern super gemacht und mich bestm?glich vertreten. #MiaSanMia pic.twitter.com/VGhA6FXGNJ — Julian Nagelsmann (@J__Nagelsmann) October 21, 2021

20 октября Нагельсманн не смог присутствовать на матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Бенфики» (4:0) из-за плохого самочувствия. Вместо него командой руководил ассистент Дино Топмеллер.