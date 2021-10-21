Нагельсманн поблагодарил болельщиков за пожелания выздоровления
18:51
Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсман поблагодарил болельщиков за пожелания выздоровления. 34-летний специалист сдал положительный тест на коронавирусную инфекцию.
«Спасибо за все пожелания выздоровления. Я в порядке. Очень горжусь командой и всем моим тренерским штабом! Вы отлично справились вчера и представили меня наилучшим образом», — написал Нагельсман в Twitter.
20 октября Нагельсманн не смог присутствовать на матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Бенфики» (4:0) из-за плохого самочувствия. Вместо него командой руководил ассистент Дино Топмеллер.
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