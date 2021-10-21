Футбол
Лига чемпионов
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Фото
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    Лига чемпионов

Нагельсманн поблагодарил болельщиков за пожелания выздоровления

18:51
Теги:

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсман поблагодарил болельщиков за пожелания выздоровления. 34-летний специалист сдал положительный тест на коронавирусную инфекцию.

«Спасибо за все пожелания выздоровления. Я в порядке. Очень горжусь командой и всем моим тренерским штабом! Вы отлично справились вчера и представили меня наилучшим образом», — написал Нагельсман в Twitter.

20 октября Нагельсманн не смог присутствовать на матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Бенфики» (4:0) из-за плохого самочувствия. Вместо него командой руководил ассистент Дино Топмеллер.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также
Мельникова — первая в многоборье на чемпионате мира. Историческое золото Ангелины
Врачи назвали признаки ковидного кашля
0