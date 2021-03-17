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УЕФА отреагировал на отказ бригады Карасева встать на колено перед матчем ЛЧ

11:51
Сергей Карасев перед матчем «Манчестер Сити» — «Боруссия» М. Фото Reuters
Сергей Карасев перед матчем «Манчестер Сити» — «Боруссия» М. Фото Reuters
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УЕФА не станет применять санкции к бригаде Сергея Карасева за то, что они не преклонили колено перед ответным матчем 1/8 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Боруссия» М (2:0), сообщает РИА Новости.

«Игроки, тренеры и официальные лица матча сами решают, хотят ли они встать на колено или нет. Соответственно, за неисполнение этого дисциплинарных взысканий не предусмотрено», — цитирует агентство ответ УЕФА на информационный запрос.

Обычно, футболисты и арбитры встают на колено перед игрой с участием английских клубов в поддержку движения Black Lives Matter (Жизни темнокожих важны).

Вместе с Карасевым матч «Манчестер Сити» — «Боруссия» в Будапеште обслуживали Игорь Демешко, Максим Гаврилин (оба — Россия) и Алексей Кульбаков (Белоруссия).

Дополнительная информация:

https://rsport.ria.ru/20210317/karasev-1601607667.html

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 1/8 финала




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