УЕФА отреагировал на отказ бригады Карасева встать на колено перед матчем ЛЧ

УЕФА не станет применять санкции к бригаде Сергея Карасева за то, что они не преклонили колено перед ответным матчем 1/8 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Боруссия» М (2:0), сообщает РИА Новости.

«Игроки, тренеры и официальные лица матча сами решают, хотят ли они встать на колено или нет. Соответственно, за неисполнение этого дисциплинарных взысканий не предусмотрено», — цитирует агентство ответ УЕФА на информационный запрос.

Обычно, футболисты и арбитры встают на колено перед игрой с участием английских клубов в поддержку движения Black Lives Matter (Жизни темнокожих важны).

Вместе с Карасевым матч «Манчестер Сити» — «Боруссия» в Будапеште обслуживали Игорь Демешко, Максим Гаврилин (оба — Россия) и Алексей Кульбаков (Белоруссия).