Сапата после вылета «Аталанты» из Лиги чемпионов заявил, что сезон на этом не закончился

Форвард «Аталанты» Дуван Сапата подвел итоги ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Реала» (1:3).

«Мы разочарованы, потому что хотели пройти в следующий раунд. В первом тайме мы не смогли развить игру так, как обычно. После перерыва все пошло немного лучше, но, к сожалению, этого оказалось недостаточно. Теперь нам нужно сосредоточиться на серии А и финале Кубка Италии. Наш сезон на этом не заканчивается», — приводит слова Сапаты Mediaset.

По итогам двух матчей (0:1, 1:3) «Аталанта» вылетела из розыгрыша Лиги чемпионов. В серии А команда из Бергамо занимает четвертое место, отставая от лидирующего «Интера» на 13 очков.