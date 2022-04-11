«Атлетико» закроет часть трибун в ответном матче против «Манчестер Сити» из-за санкций УЕФА

Дисциплинарный орган УЕФА обязал «Атлетико» закрыть трибуну на пять тысяч человек во время ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» (0:1). Об этом сообщает пресс-служба организации.

8 апреля УЕФА открыл дисциплинарное дело по факту «дискриминационного поведения» болельщиков мадридского клуба.

Как сообщает The News Tribune, во время матча болельщик «Атлетико» продемонстрировал «нацистский жест».

Ответная встреча состоится 13 апреля на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде.