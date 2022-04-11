Футбол
Лига чемпионов
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига чемпионов

Сегодня, 20:51

«Атлетико» закроет часть трибун в ответном матче против «Манчестер Сити» из-за санкций УЕФА

Читать «СЭ» в

Дисциплинарный орган УЕФА обязал «Атлетико» закрыть трибуну на пять тысяч человек во время ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» (0:1). Об этом сообщает пресс-служба организации.

8 апреля УЕФА открыл дисциплинарное дело по факту «дискриминационного поведения» болельщиков мадридского клуба.

Как сообщает The News Tribune, во время матча болельщик «Атлетико» продемонстрировал «нацистский жест».

Ответная встреча состоится 13 апреля на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде.

Источник: https://www.thenewstribune.com/sports/article260311655.html
ФК Атлетико
ФК Манчестер Сити
УЕФА
2
0
Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Я в депрессии! У нее очень красивые формы». Гимнастка Севастьянова устроила фурор на шоу в Африке
Теперь из Криштиану выжмут все! Роналду ударил ребенка-аутиста, и это ему может стоить очень дорого
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2021/22: 1/4 финала
«Мы зависим от Бензема и не отрицаем этого». Анчелотти — об ответной игре против «Челси»
«Нам вряд ли удастся отыграться, но попробовать стоит». Тухель — об ответном матче против «Реала»
«Ливерпуль» — «Бенфика»: Салах и Мане не будут напрягаться после битвы против «Сити»
«С нами нельзя шутить. Мы не боимся». Нойер — об ответном матче против «Вильярреала»
«Реал» — «Челси»: команда Тухеля не сможет повторить достижение ЦСКА
Нагельсманн: «Не должны давать «Вильярреалу» время показать свои качества на поле»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Мы зависим от Бензема и не отрицаем этого». Анчелотти — об ответной игре против «Челси»
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости