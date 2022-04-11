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«Мы зависим от Бензема и не отрицаем этого». Анчелотти — об ответной игре против «Челси»

Анчелотти высказался об игре Карима Бензема накануне матча против «Челси»
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался об игре нападающего Карима Бензема накануне ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Челси».

«Мы зависим от Бензема. Так оно и есть, мы не собираемся этого отрицать. И я очень рад, что мы зависим от Карима. Это реальность, и это хорошо. Карим — современный нападающий и делает то, что требуется от нападающих. Все, включая оборонительную работу. Он является идеальным воплощением того, каким должен быть центральный форвард в современном футболе», — сказал Анчелотти на пресс-конференции.

В первой игре, прошедшей в Лондоне, «Реал» победил со счетом 3:1. 12 апреля в Мадриде состоится ответный четвертьфинальный матч между «Реалом» и «Челси».

Карим Бензема
Карло Анчелотти
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