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Сегодня, 12:16

УЕФА назвал символическую сборную сезона в Лиге чемпионов

Иван Торопцев
Корреспондент
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Футболисты «Реала».
Фото AFP

УЕФА объявил символическую сборную по итогам розыгрыша Лиги чемпионов сезона-2021/22.

В команду вошли по 4 футболиста «Реала» и «Ливерпуля», которые играли в финале. Также в состав попали по одному представителю «Челси», «Манчестер Сити» и «ПСЖ».

Символическая сборная сезона в Лиге чемпионов по версии УЕФА:

Вратарь: Тибо Куртуа («Реал»);

Защитники: Трент Александр-Арнолд, Вирджил Ван Дейк, Эндрю Робертсон (все трое — «Ливерпуль»), Антонио Рюдигер («Челси»);

Полузащитники: Лука Модрич («Реал»), Фабиньо («Ливерпуль»), Кевин Де Брейне («Манчестер Сити»);

Нападающие: Винисиус Жуниор, Карим Бензема (оба — «Реал»), Килиан Мбаппе («ПСЖ»).

В финале Лиги чемпионов «Реал» обыграл «Ливерпуль» со счетом 1:0. Единственный гол забил форвард мадридцев Винисиус Жуниор.

Источник: https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/news/0275-15464b34dd46-243b9c3f2d66-1000--%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0-%D1%81%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0-%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8-%D1%87%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2-2021-22/
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