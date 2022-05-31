УЕФА назвал символическую сборную сезона в Лиге чемпионов

УЕФА объявил символическую сборную по итогам розыгрыша Лиги чемпионов сезона-2021/22.

В команду вошли по 4 футболиста «Реала» и «Ливерпуля», которые играли в финале. Также в состав попали по одному представителю «Челси», «Манчестер Сити» и «ПСЖ».

Символическая сборная сезона в Лиге чемпионов по версии УЕФА:

Вратарь: Тибо Куртуа («Реал»);

Защитники: Трент Александр-Арнолд, Вирджил Ван Дейк, Эндрю Робертсон (все трое — «Ливерпуль»), Антонио Рюдигер («Челси»);

Полузащитники: Лука Модрич («Реал»), Фабиньо («Ливерпуль»), Кевин Де Брейне («Манчестер Сити»);

Нападающие: Винисиус Жуниор, Карим Бензема (оба — «Реал»), Килиан Мбаппе («ПСЖ»).

В финале Лиги чемпионов «Реал» обыграл «Ливерпуль» со счетом 1:0. Единственный гол забил форвард мадридцев Винисиус Жуниор.