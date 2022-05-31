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Карим Бензема признан лучшим футболистом сезона в Лиге чемпионов

Иван Торопцев
Корреспондент
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Карим Бензема.
Фото Reuters

Нападающий «Реала» Карим Бензема признан лучшим футболистом сезона в Лиге чемпионов.

34-летний француз стал лучшим бомбардиром турнира, на его счету 15 голов.

В составе «Реала» Бензема выиграл Лигу чемпионов, в финале мадридцы победили «Ливерпуль» (1:0). Француз стал победителем турнира в пятый раз в карьере.

Также Бензема попал в символическую сборную Лиги чемпионов-2021/22, а лучшим молодым футболистом турнира стал его одноклубник Винисиус Жуниор.

01.06.2022 | Италия — Аргентина
Источник: https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/news/0275-1546463e98a9-34f8b1a62be7-1000--%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BC-%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BA-%D1%81%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0-%D0%B2-%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B5
Карим Бензема
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