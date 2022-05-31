Карим Бензема признан лучшим футболистом сезона в Лиге чемпионов

Нападающий «Реала» Карим Бензема признан лучшим футболистом сезона в Лиге чемпионов.

34-летний француз стал лучшим бомбардиром турнира, на его счету 15 голов.

В составе «Реала» Бензема выиграл Лигу чемпионов, в финале мадридцы победили «Ливерпуль» (1:0). Француз стал победителем турнира в пятый раз в карьере.

Также Бензема попал в символическую сборную Лиги чемпионов-2021/22, а лучшим молодым футболистом турнира стал его одноклубник Винисиус Жуниор.

01.06.2022 | Италия — Аргентина