«У все есть слабые места». Миранчук — о матче с «Баварией»
20:49
Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук поделился ожиданиями от матча 2-го тура Лиги чемпионов против «Баварии».
«Мы ответственно готовились к «Баварии». Надо понимать, что у всех команд есть слабые места, мюнхенцы — не исключения. У нас будут свои шансы, важно ими воспользоваться, вот и все», — сказал Миранчук в эфире телеканала «Матч ТВ».
«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи «Локомотив» — «Бавария»
Опрос
проголосовало: 20673Все опросы
Кто из российских клубов выйдет в плей-офф Лиги чемпионов?
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 2-й тур
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...