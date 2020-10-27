Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук поделился ожиданиями от матча 2-го тура Лиги чемпионов против «Баварии».

«Мы ответственно готовились к «Баварии». Надо понимать, что у всех команд есть слабые места, мюнхенцы — не исключения. У нас будут свои шансы, важно ими воспользоваться, вот и все», — сказал Миранчук в эфире телеканала «Матч ТВ».

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи «Локомотив» — «Бавария»