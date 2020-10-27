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«У все есть слабые места». Миранчук — о матче с «Баварией»

20:49
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Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук поделился ожиданиями от матча 2-го тура Лиги чемпионов против «Баварии».

«Мы ответственно готовились к «Баварии». Надо понимать, что у всех команд есть слабые места, мюнхенцы — не исключения. У нас будут свои шансы, важно ими воспользоваться, вот и все», — сказал Миранчук в эфире телеканала «Матч ТВ».

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи «Локомотив» — «Бавария»

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 2-й тур




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