У «Локомотива» еще есть шанс на плей-офф Лиги чемпионов. Расклады перед матчем с «Байером»

Во вторник, 26 ноября, «Локомотив» сыграет с «Байером» в матче группового турнира Лиги чемпионов. Для того, чтобы сохранить шансы на выход в плей-офф, красно-зеленым нужно набирать очки в игре с немецким клубом и ждать осечки «Атлетико» в гостевой встрече с «Ювентусом».

Группа D

И В Н П М О 1. Ювентус 4 3 1 0 9-4 10 2. Атлетико 4 2 1 1 5-4 7 3. Локомотив 4 1 0 3 4-7 3 4. Байер 4 1 0 3 3-6 3

26 ноября. Ювентус — Атлетико, Локомотив — Байер.

11 декабря. Атлетико — Локомотив, Байер — Ювентус.

«Локомотив» выйдет в плей-офф Лиги чемпионов, если:

— победит в двух оставшихся матчах, а «Атлетико» не обыграет «Ювентус»;

— сыграет вничью с «Байером», а «Атлетико» потерпит два поражения, в том числе от железнодорожников с разницей в два (но не 0:2) и более мяча;

— сыграет вничью с «Байером» и победит «Атлетико». При этом «Ювентус» уступит немцам и обыграет испанцев. В таком случае у трех команд будет по семь очков и «Локо» окажется выше по личным встречам.

Таблица личных встреч

И В Н П О 1. Локомотив 4 2 1 1 7 2. Атлетико 4 2 0 2 6 3. Байер 4 1 1 2 4

«Локомотив» останется без еврокубковой весны, если:

— уступит в обоих матчах;

— проиграет «Байеру» с любым счетом, кроме 0:1. При поражении 1:2 будет учитываться общая разность забитых и пропущенных мячей;

— сыграет вничью с «Байером», а в последнем туре наберет меньше очков, чем немцы.

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