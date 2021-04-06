Тухель уверен, что «Челси» способен пройти «Порту» в 1/4 финала Лиги чемпионов
14:46
Главный тренер «Челси» Томас Тухель поделился ожиданиями от первого матча 1/4 финала с «Порту».
«Порту» заслуженно обыграл «Ювентус», теми двумя матчами они сделали серьезную заявку, — цитирует официальный сайт УЕФА Тухеля . — «Порту» хорошо сочетает глубокую оборону и высокий прессинг. Они много забили и много создали с «Ювентусом». У этого клуба богатые победные традиции в плей-офф. Недооценивать этот фактор нельзя. В то же время мы уверены, что способны пройти «Порту».
Матч «Порту» — «Челси» состоится в среду, 7 апреля, в Севилье (Испания). Начало встречи — в 22:00 мск.
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2029487--porto-vs-chelsea/prematch/preview/?iv=true
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Материалы сюжета: Лига чемпионов сезон 2020/21: 1/4 финала — пары плей-офф — расписание и результаты матчей — новости и обзоры
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