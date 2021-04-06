Тухель уверен, что «Челси» способен пройти «Порту» в 1/4 финала Лиги чемпионов

Главный тренер «Челси» Томас Тухель поделился ожиданиями от первого матча 1/4 финала с «Порту».

«Порту» заслуженно обыграл «Ювентус», теми двумя матчами они сделали серьезную заявку, — цитирует официальный сайт УЕФА Тухеля . — «Порту» хорошо сочетает глубокую оборону и высокий прессинг. Они много забили и много создали с «Ювентусом». У этого клуба богатые победные традиции в плей-офф. Недооценивать этот фактор нельзя. В то же время мы уверены, что способны пройти «Порту».

Матч «Порту» — «Челси» состоится в среду, 7 апреля, в Севилье (Испания). Начало встречи — в 22:00 мск.