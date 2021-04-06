Футбол
Лига чемпионов
Новости
Таблицы / Плей-офф Календарь / результаты Статьи Фото Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    Лига чемпионов

Варан пропустит матч 1/4 финала Лиги чемпионов против «Ливерпуля» из-за коронавируса

14:40
Теги:

Защитник «Реала» Рафаэль Варан сдал положительный тест на коронавирус, сообщает пресс-служба клуба.

Он пропустит первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов против «Ливерпуля», который пройдет сегодня, 6 апреля, в Мадриде.

Помимо него, на поле не выйдет защитник «Реала» Серхио Рамос, который восстанавливается от повреждения икроножной мышцы левой ноги.

Реал - Ливерпуль

 

Дополнительная информация:

https://www.realmadrid.com/noticias/2021/04/06/comunicado-oficial-raphael-varane

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 273
Все опросы
Кто из четвертьфиналистов — фаворит Лиги чемпионов-2020/21?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Лига чемпионов сезон 2020/21: 1/4 финала — пары плей-офф — расписание и результаты матчей — новости и обзоры




Загрузка...