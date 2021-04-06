Варан пропустит матч 1/4 финала Лиги чемпионов против «Ливерпуля» из-за коронавируса
14:40
Защитник «Реала» Рафаэль Варан сдал положительный тест на коронавирус, сообщает пресс-служба клуба.
Он пропустит первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов против «Ливерпуля», который пройдет сегодня, 6 апреля, в Мадриде.
Помимо него, на поле не выйдет защитник «Реала» Серхио Рамос, который восстанавливается от повреждения икроножной мышцы левой ноги.
Дополнительная информация:
https://www.realmadrid.com/noticias/2021/04/06/comunicado-oficial-raphael-varane
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