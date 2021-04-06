Варан пропустит матч 1/4 финала Лиги чемпионов против «Ливерпуля» из-за коронавируса

Защитник «Реала» Рафаэль Варан сдал положительный тест на коронавирус, сообщает пресс-служба клуба.

Он пропустит первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов против «Ливерпуля», который пройдет сегодня, 6 апреля, в Мадриде.

Помимо него, на поле не выйдет защитник «Реала» Серхио Рамос, который восстанавливается от повреждения икроножной мышцы левой ноги.