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Тухель рассказал о тактике «Челси» в матче с «Реалом» в полуфинале Лиги чемпионов

17:32
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Главный тренер «Челси» Томас Тухель поделился ожиданиями от ответного матча с «Реалом» в полуфинале Лиги Чемпионов.

«Наша задача состоит в том, чтобы поддерживать интенсивный темп игры на протяжении всего матча. Давление продолжается, поэтому необходимо подойти к игре с хорошим уровнем веры и уверенности в себе, иначе не будет никаких шансов.

Не уверен, сыграют ли они по старой схеме. Из-за этого все может измениться. Главный урок в том, что мы можем доверять себе и имеем право выйти в полуфинал. Мы заслуживаем быть там и выступать на этом уровне», - приводит слова Тухеля официальный сайт УЕФА.

В первом матче полуфинала Лиги чемпионов «Челси» сыграл вничью с «Реалом» (1:1). Ответная встреча состоится 5 мая. Начало – в 22:00 по московскому времени.

Челси - Реал

 

Дополнительная информация:

https://www.uefa.com/uefachampionsleague/match/2029496--chelsea-vs-real-madrid/

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