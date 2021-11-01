Тухель поделился ожиданиями от матча «Челси» с «Мальме» в Лиге чемпионов
Главный тренер «Челси» Томас Тухель поделился ожиданиями от предстоящего матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Мальме».
«Мы знаем, что нужно для достижения результатов, и какие усилия мы прилагаем к этому. Это пятая или шестая игра подряд, где нас считают фаворитами, и мне нравится, как моя команда рассматривает эти матчи.
Возможно, «Мальме» понадобится экстраординарное выступление, и они к этому подготовятся. Любая команда их уровня может показать выдающийся результат. Так что мы должны быть готовы и уважительно относиться к игре. Все может случиться", — приводит слова Тухеля пресс-служба УЕФА.
Матч «Мальме» — «Челси» состоится 2 ноября. Начало — в 20:45 по московскому времени.
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Дополнительная информация:
https://www.uefa.com/uefachampionsleague/match/2032655--malmo-vs-chelsea/
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