Тухель поделился ожиданиями от матча «Челси» с «Мальме» в Лиге чемпионов

Главный тренер «Челси» Томас Тухель поделился ожиданиями от предстоящего матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Мальме».

«Мы знаем, что нужно для достижения результатов, и какие усилия мы прилагаем к этому. Это пятая или шестая игра подряд, где нас считают фаворитами, и мне нравится, как моя команда рассматривает эти матчи.

Возможно, «Мальме» понадобится экстраординарное выступление, и они к этому подготовятся. Любая команда их уровня может показать выдающийся результат. Так что мы должны быть готовы и уважительно относиться к игре. Все может случиться", — приводит слова Тухеля пресс-служба УЕФА.

Матч «Мальме» — «Челси» состоится 2 ноября. Начало — в 20:45 по московскому времени.