Ольга Смородская объяснила, почему «Зенит» должен играть без Дзюбы
Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская поделилась ожиданиями от матча 4-го тура Лиги чемпионов «Ювентус» — «Зенит».
«Конечно, мы все будем поддерживать «Зенит» завтра, но победить им будет непросто, — сказала Смородская корреспонденту «СЭ» Антону Иванову. — Одно дело — громить всех в чемпионате России, другое — забрать три очка у многократного чемпиона Италии в Лиге чемпионов. Если «Ювентус» соберется и покажет свой футбол, то у питерцев шансов почти не будет. Дзюба замедляет игру «Зенита», поэтому и сидит на замене. Если команда хочет играть в быстрый комбинационный футбол, то нужно выходить на поле без Артема. Качественные легионеры могут ускорить игру команды. Есть ли у нашей команды шансы выйти из этой группы? Тяжелейшие соперники попались. Если «Зенит» выйдет в плей-офф, это можно будет назвать подвигом».
Матч «Ювентус» — «Зенит» пройдет во вторник, 2 ноября, в Италии. Начало — в 23:00 по московскому времени.
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