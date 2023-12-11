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Тренер «Ланса» — о недопуске болельщиков «Севильи»: «Как Франция собирается организовать Олимпиаду, если мы не можем принять 300 фанатов?»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Главный тренер «Ланса» Франк Эз прокомментировал ситуацию с возможным недопуском фанатов «Севильи» на матч между командами в 6-м туре группового турнира Лиги чемпионов.

«Я сожалею о принятом решении, особенно учитывая, как поздно поступила информация. Как мы собираемся организовать Олимпийские игры, если мы не можем принять 300 болельщиков «Севильи» на французской земле? Это большая проблема», — цитирует тренера «Ланса» RMC Sport.

Ранее министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен заявил, что планирует запретить болельщикам испанского клуба приезжать на встречу с «Лансом». Это решение связано с повышенным риском фанатских столкновений — перед игрой 14-го тура французской лиги 1 в драке между фанатами погиб болельщик «Нанта».

«Севилья» заявила о своем недовольстве этой мерой и сообщила, что планирует отправить жалобу в УЕФА.

Матч «Ланс» — «Севилья» пройдет во вторник, 12 декабря. Начало — в 20.45 по московскому времени.

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