Торуп сравнил с обучением матч против «Боруссии» в Лиге чемпионов

Главный тренер «Копенгагена» Йесс Торуп прокомментировал поражение от дортмундской «Боруссии» (0:3) в матче 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

«Мы неплохо играли в первые 30 минут, пока они не повели в счете. Я не видел у них много моментов, но внезапно они повели 2:0. Отдаю должное сопернику — «Боруссия» продемонстрировала класс в последние 20-25 минут.

Обучение — вот правильное слово. Это тот уровень, по которому мы хотим, чтобы нас оценивали. И мы должны признать, что нам нужно учиться как можно скорее», — цитирует пресс-служба УЕФА Торупа.

В следующем туре Лиги чемпионов «Боруссия» сыграет против «Манчестер Сити», а «Копенгаген» — против «Севильи». Игры пройдут 14 сентября.