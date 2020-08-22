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Томас Тухель: «Зачем перегружать себя видео, речами и мотивацией?»

21:38
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Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель заявил, что его игроков не нужно как-то особо настраивать на финальный матч Лиги чемпионов против «Баварии».

- Мои чувства сложно описать. Очень сложно, — цитирует тренера сайт УЕФА. - От полного изнеможения до полного счастья. Но в то же время — полная концентрация, ведь наш путь еще не окончен. Нас ждет финал, который мы очень хотим выиграть. Нужно оставаться спокойными и постараться готовиться, как к любому другому матчу. Не делать ничего особенного, игра сама по себе уже особенная. Зачем перегружать себя видео, речами и мотивацией?

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. Финал восьми




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